Orhangazi'de Çalınan Motosiklet Bulundu

Orhangazi ilçesinde bir fabrika otoparkından çalınan motosiklet, polis tarafından bulundu. İznik Gölü kara yolu üzerindeki bir fabrikada çalışan Kaan Çoklar'ın dün motosikletinin çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Şüpheli M.T. (27) yakalandı ve motosiklet sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.