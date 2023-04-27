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Orhangazi'de asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı

Orhangazi'de asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı

Güncel Haberler

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde emniyet güçlerinin son 1 haftada yaptıkları operasyonlarda gözaltına alınan 2 hırsızlık zanlısı ile 3 uyuşturucu ticareti şüphelisi tutuklandı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde emniyet güçlerinin son 1 haftada yaptıkları operasyonlarda gözaltına alınan 2 hırsızlık zanlısı ile 3 uyuşturucu ticareti şüphelisi tutuklandı.

İlçedeki hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma yürüten polis ekipleri, teknik takibin ardından 2 zanlıyı yakaladı.

Uyuşturucu ticaretine yönelik de operasyonlar yapan emniyet güçleri, bu kapsamda 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hırsızlık ve uyuşturucu şüphelisi 5 kişi, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Musa Öztürk - Güncel

Uyuşturucu Ticareti Orhangazi Bursa Güncel Haberler

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