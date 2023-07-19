Orhangazi'de arpa tarlasında çıkan yangın kontrol altına alındı
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde çıkan yangın, ormana sıçramadan 1 saat içinde kontrol altına alındı. Jandarma, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.
BURSA'nın Orhangazi ilçesinde arpa tarlasında çıkan yangın, ormana sıçramadan kontrol altına alındı.
Yangın saat 15.00 sıralarında Karsak Mahallesinde, hasadı yapılmış arpa tarlasında çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın ormana sıçramadan 1 saat içinde kontrol altına alındı.
Jandarma, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı. (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel