Orhaneli'nde Yangından Kurtarılan Kaplumbağaya Yardım Eli
Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki orman yangınında, yangından kurtarılan kaplumbağa gönüllüler tarafından serinletilip su verildi.
KURTARDIKLARI KAPLUMBAĞAYA SU VERDİLER
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde dün çıkan ve kısmen kontrol atına alınan orman yangınında alevler yeniden canlanırken, bölgede yangını kontrol altına almak için mücadele veren Orman bölge gönüllüleri yangından kurtardıkları kaplumbağayı serinletip, su verdi.
Mehmet İNAN- Memet CAN YEŞİLBAŞ-
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel