Orhaneli'nde Yangın Kontrol Altına Alınamıyor

Orhaneli'nde Yangın Kontrol Altına Alınamıyor
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Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan orman yangınında alevler yeniden canlandı. Harmancık Belediyesi tarafından yapılan anonslarla traktör ve su tankerleri olan vatandaşlar yangın bölgesine yönlendirildi.

ANONSLA YARDIM ÇAĞRISI YAPILIYOR

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde dün çıkan ve kısmen kontrol atına alınan orman yangınında alevler yeniden canlanırken, Harmancık Belediyesi'nden yapılan anonslarda, yangının artarak devam ettiği, traktör ve su tankerleri olan vatandaşların bölgeye intikal etmeleri istendi. İlçedeki çiftçiler, traktörlerine bağlı ilaçlama tankerlerine su doldurarak, hızla yangın bölgesine gitti.

Osman SAK-Aydın AKALIN/ORHANELİ (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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