Orhaneli tarihi Taş Mektep Kültür merkezi binasında yapılan toplantıya ilçede bulunan kurum müdürleri katıldı. Toplantıda Kaymakam Mehmet Naim Akgül, kurumların çalışmalarını dinledi ve yapacakları hizmetler hakkında bilgi aldı.

Orhaneli Kaymakamı Mehmet Naim Akgül, resmi kurum daire müdürleriyle toplantı düzenledi.

Orhaneli tarihi Taş Mektep Kültür merkezi binasında yapılan toplantıya ilçede bulunan kurum müdürleri katıldı. Toplantı Kaymakam Mehmet Naim Akgül başkanlığında başladı. Akgül, ilçede bulunan her bir kurumun çalışmalarını müdürlerden dinledi. Kurumların yıl içinde yapacakları hizmetlerle ilgili de bilgi aldı. - BURSA