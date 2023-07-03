Üye Girişi
Haberler
Orhaneli ilçesinde çıkan yangın söndürüldü

Orhaneli ilçesinde çıkan yangın söndürüldü

Güncel Haberler

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangında yaklaşık 3 dönüm alan zarar gördü.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde nedeni henüz belirlenemeyen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçeye bağlı Gümüşpınar Mahallesi'nde çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle yayıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu alevler kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.

Yangında yaklaşık 3 dönüm alan zarar gördüğü belirlendi.

Kaynak: AA / Osman Sak - Güncel

Orhaneli İtfaiye Bursa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title