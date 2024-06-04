Orhaneli'deki Yangına Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan yangına havadan 4 uçak ve 6 helikopter, karadan ise 101 araç, 50 arazöz, 6 dozer, 20 ilk müdahale aracı, 25 su ikmal aracı, itfaiye araçları ve 500 personel ile müdahale ediliyor.
YANGINA MÜDAHELE SÜRDÜRÜLÜYOR
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, kızılçam ormanında çıkan yangına 4 uçak ve 6 helikopterle havadan, 101 araç, 50 arazöz, 6 dozer, 20 ilk müdahale aracı, 25 su ikmal aracı, itfaiye araçları ve 500 personelle karadan müdahale sürdürülüyor.
Osman SAK/ ORHANELİ (Bursa),