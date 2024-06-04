Üye Girişi
Haberler

Orhaneli'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin yoğun çabasıyla yangın söndürüldü.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Topuk mevkisinde çıkan yangının fark edilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yaklaşık 400 personel, 18 arazöz ve 48 araçla söndürme çalışmalarına katıldı. Havadan da 4 helikopter ve 4 uçakla yangına müdahale edildi.

Ekipler, rüzgarın da etkili olduğu bölgede yangını söndürmek için yoğun çaba sarf etti.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, bölgeye gelerek söndürme çalışmalarını yerinde inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

Orman Yangını Orhaneli Bursa Çevre Hava Durumu Doğal Afetler Dünya Güncel Haberler

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeni fotoğrafı ortaya çıktı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeni fotoğrafı ortaya çıktı

 İspanya, İrlanda ve Norveç'in ardından Slovenya da Filistin devletini resmen tanıdı

İspanya, İrlanda ve Norveç'in ardından Slovenya da Filistin devletini resmen tanıdı

 Bolu'da eşini başka adamla yakalayan yabancı uyruklu sınır dışı edildi

Bolu'da eşini başka adamla yakalayan yabancı uyruklu sınır dışı edildi

Bakmadan Geçme

5 Haziran 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 5 Haziran Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Portekiz Finlandiya maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Portekiz Finlandiya hazırlık maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Slovenya Filistin'i tanıdı mı? İşte Filistin'i tanıyan son ülkeler İtalya Türkiye maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) İtalya Türkiye hazırlık maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Bayramda bankalar açık mı? Kurban bayramında bankalar kapalı mı 2024? Arda Güler neden yok? İtalya Türkiye milli maçta Arda Güler neden yok, sakat mı? Avusturya Sırbistan maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Avusturya Sırbistan maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Kutsal Damacana 5 ne zaman çıkacak? #129300 Portekiz Finlandiya maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Portekiz Finlandiya maçı kaç kaç, canlı maç skoru! İtalya Türkiye maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! İtalya Türkiye maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Özel sektöre Kurban Bayramı 9 gün mü? #129300 Kerem Aktürkoğlu neden yok? İtalya Türkiye milli maçta Kerem Aktürkoğlu neden yok, sakat mı? Semih Kılıçsoy neden yok? İtalya Türkiye milli maçta Semih Kılıçsoy neden yok, sakat mı? İrfan Can Kahveci neden yok? İtalya Türkiye milli maçta İrfan Can Kahveci neden yok, sakat mı? Ferdi neden yok? İtalya Türkiye milli maçta Ferdi neden yok, sakat mı? #9917
Cumhurbaşkanlığı'ndan AYM kararları sonrası ilk yorum: Cumhurbaşkanı'nın yetkileri iptal edilmedi

Cumhurbaşkanlığı'ndan AYM kararları sonrası ilk yorum: Cumhurbaşkanı'nın yetkileri iptal edilmedi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title