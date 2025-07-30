Orhaneli'de Yeniden Alevlenen Yangına Müdahale Başlatıldı
Bursa'nın Orhaneli ilçesi Harmancık yolu üzerindeki Meyran mevkisinde 26 Temmuz'da başlayan yangın, 5'inci gününde yeniden alevlendi. Yangın bölgesinde havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Orhaneli ilçesi Harmancık yolu Meyran mevkisinde, 26 Temmuz'da çıkan ve 5'inci gününde kontrol sağlanıp, soğutma çalışmalarının sürdürüldüğü bölgede alevler yeniden canlandı. Meyran mevkisindeki maden ocaklarının çevresinden dumanlar yükselirken, havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
Haber-Kamera: Aydın AKALIN/HARMANCIK (Bursa),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel