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Orhaneli'de uçurumdan düşen eşin ölümüne neden olduğu iddia edilen kadının yargılanması devam ediyor

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde uçurumdan düşen eşinin ölümüne neden olduğu iddia edilen kadının yargılanmasına devam edildi. Tutuksuz sanık Arzu G'nin avukatı duruşmaya katıldı. Mahkeme heyeti, keşif tutanağının beklenmesi ve mütalaa hazırlanması için dosyanın Cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar verdi.