Orhaneli'de hafif ticari araçla otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı
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Bursa'nın Orhaneli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araçla otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı ve tedavi altına alındı.
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.
Orhaneli istikametinde seyir halinde olan Ali S. idaresindeki 16 CFB 33 plakalı hafif ticari araçla Ali D. idaresindeki 16 J 4703 otomobil Göynükbelen mevkiinde çarpıştı.
Çarpmanın şiddetiyle refüjde bulunan 2 kişi yaralandı.
İhbar üzene olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralanan 2 kişiyi Orhaneli Devlet Hastanesine sevk etti.