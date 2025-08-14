Orhaneli'de Cami Yaz Kur'an Kursları Pikniği Düzenlendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Orhaneli İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen Cami Yaz Kur'an Kursları ve 4-6 Yaş Kur'an Kursları bitirme pikniği, çeşitli resmi yetkililerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Orhaneli İlçe Müftülüğünce Cami Yaz Kur'an Kursları ve 4-6 Yaş Kur'an Kursları bitirme pikniği düzenlendi.

Etkinlikte, Gençlik Spor İl Müdürlüğü Nilüfer Gençlik Merkezi'nde görev yapan personel ve öğrenciler bir arada vakit geçirdi.

Pikniğe, Kaymakam Muhammed Furkan Tuna, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Orhaneli Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Mehmet Ali Polat, Orhaneli Belediye Başkan Yardımcısı Recep Demir, İlçe Müftüsü Ahmet Fuat Çandır, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ali Ankıt katıldı.

Kaynak: AA / Osman Sak - Güncel
Ünlü kuruyemiş zincirinde skandal! Ekipler hemen el koydu

Ünlü kuruyemiş zincirinde skandal! Ekipler hemen el koydu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'de satılan Avrupa'nın 4 katı şeker içeren ürünlere düzenleme geliyor

Korkunç gerçek! Türkiye'de satılan şekerli ürünlere düzenleme geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.