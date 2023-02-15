Orhan Veli Karaman kimdir? Orhan Veli Karaman kaç yaşında, nereli? Orhan Veli Karaman biyografisi

Orhan Veli Karaman Müzik ve Girişimcilik ile uğraşmaktadır kendisinin 3 ülkede (kıbrıs,ingiltere,türkiye) şirketleri vardır markalar için yönetim ve dijital hizmetler vermektedir.

Orhan Veli Karaman Müzik ve Girişimcilik ile uğraşmaktadır kendisinin 3 ülkede (kıbrıs,ingiltere,türkiye) şirketleri vardır markalar için yönetim ve dijital hizmetlervermektedir. Girişimcilere ilham olan Orhan Veli Karaman Türkiye +14 Ülkede hizmet veren OVK Teknoloji (ovk.com.tr) markasının kurucusudur.

ORHAN VELİ KARAMAN KİMDİR?

31 Ekim 1996 yılında Kocaeli'nde dünyaya geldi. 1996 yılında adım attığı dijital dünyaya Web tasarımcısı olarak başladı. Sırasıyla pek çok özel şirkette çalıştıktan sonra 2017 yılında Türkiye'de OVK TEKNOLOJİ ,2022 Yılında İngiltere'de de OVK technology L.T.D firmalarını kurdu.