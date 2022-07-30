Orhan Sarıbal, Tohum Fiyatlarının Üç Kat Arttırılmasına Tepki Gösterdi: 'Çiftçinin Kullandığı Destekleri de Üç Kat Arttırın'

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Orhan Sarıbal, ekim mevsimi öncesi tohumluk fiyatlarının arttırılmasına tepki gösterdi. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından sağlanan buğday, arpa ve tritikale tohum fiyatlarının geçen yıla göre üç kat arttırıldığına dikkat çeken Sarıbal, "O zaman çiftçinin kullandığı destekleri de üç kat arttırın" dedi.

TİGEM tarafından Polatlı'da düzenlenen Hasat Bayramına katılan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, TİGEM'in sertifikalı tohumluk satış fiyatlarını da açıkladı. Kirişci, kilo başına makarnalık ve ekmeklik buğday için 10,5 lira, tritikale için 9,5 lira ve arpa için 9 lira fiyat olacağını duyurdu. Açıklanan fiyatlarla geçen yıla göre makarnalık buğday yüzde 200, ekmeklik buğday yüzde 218, arpa yüzde 177 ve tritikale yüzde 192 arttı.

Açıklanan tohum fiyatlarını değerlendiren Sarıbal, çiftçilerin artan girdi maliyetleriyle ürettiği ürünlerin tüketiciye zamlı gıda olarak döneceğini belirtti. Sarıbal, yazılı açıklamasında şu değerlendirmeleri yaptı:

"ÜÇ KAT PAHALI TOHUM KULLANAN ÇİFTÇİNİN ÜRÜNÜNÜN UCUZ OLMASINI KİMSE BEKLEMESİN"

"Ülkemizdeki tarım alanlarının yarısından fazlasında hububat tarımı yapılmaktadır. Ülkemizin üretim açığı olan buğday ve arpa gibi temel ürünlerde devletin çiftçinin yanında olmasını beklerken tohumluk fiyatlarına 3 kat artış yapıldı. Mazot, gübre, ilaç gibi girdilerin fiyatları gibi şimdi tohum fiyatları da 3 kat arttırıldı. Önümüzdeki ekim döneminde 3 kat pahalı tohumluk, gübre, ilaç ve mazot kullanan çiftçinin ürününün ucuz olmasını kimse beklemesin. Bu kış çiftçi için zor olduğu kadar hasat zamanı tüketici için can yakıcı fiyatlar olacak. 2023 yılında birçok gıda ürünü artan maliyetler nedeniyle çok daha pahalı olacak demektir. Diğer tarımsal girdiler gibi tohumluk fiyatlarına yapılan zam da gıda zammı olarak üreticiye geri dönecek."

"GEÇEN YIL 7,6 MİLYAR LİRA HARCAYAN ÇİFTÇİMİZ, BU YIL 23,1 MİLYAR LİRA PARA HARCAYACAK"

Geçen yıl 100 milyon dekar alanda buğday, arpa ve tritikale için 7,6 milyar lira harcayan çiftçimiz bu yıl 23,1 milyar lira para harcayacak. Kaldı ki bu hesaplama TİGEM'in tohumluk fiyatları için geçerli. Özel sektörden tohumluk alan çiftçi daha çok para ödemek zorunda. Çiftçimiz bu yıl ürünün parasını cebine koymadan tohumluğa, zirai ilaca, gübreye ve mazota harcamaya başladı. Para yetmediği için kredi çekerek borcuna borç katacak. Acilen sertifikalı tohumluk destek fiyatları artırılmalı. Tohumluk alamayan çiftçiye sertifikasız tohumluk desteği verilmeli. Serbest piyasada tohumluk fiyatlarının yükselmemesi için yerli tohumluk üreten firmaların destekleri artırılmalıdır. Tohumluk üretenin de kullananın da en az bakanlığın artırdığı kadar destekleri artırılmalıdır. Kısaca destekler üç kat olmalı."