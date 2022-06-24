Orhan Sarıbal: Bu Ülkenin Çayını İçen Bütün İnsanlara Sesleniyorum; İtiraz Edin, Bu Kanun Çayı Bize Zehir Edecek

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Orhan Sarıbal, AKP'nin hazırladığı Çay Kanunu Teklifi'ne ilişkin, "Bu ülkenin çayını içen bütün insanlarına sesleniyorum; itiraz edin, bu kanun çayı bize zehir edecek" dedi.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, bugün TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, AKP'nin TBMM Başkanlığı'na sunduğu Çay Kanunu Teklifi'ni eleştirdi. Sarıbal, özetle şunları söyledi:

"DÜNYANIN EN ÇOK ÇAY TÜKETEN TOPLUMUYUZ: Bu ülkenin 85 milyonunun tümünü ilgilendiren bir alışkanlığa dönüşmüş geleneksel bir içecek olan, su tüketiminden sonra belki de en çok tüketilen içecek çay. Kişi başına 3 kilogram çay kullanarak dünyanın en çok çay tüketen toplumuyuz… 210 binden fazla ailenin ilgilendiği, 1 milyondan fazla insanın içinde olduğu, 85 milyon insanın her gün içtiği stratejik, Karadeniz'in temel ürünü.

ÇAYIN ÖLÜM FERMANI: Bu ürünle ilgili 1984 yılında çıkan bir kanunu var. Son olarak ayın 20'sinde Meclis'e sunulmuş bir kanun var. Yani çayın ölüm fermanı. Çaya bağlı sektörleri de tüketecek, çayın nasıl işleneceğini ortaya koyan ve bunu tamamen özel sektöre devreden, kamuyu belirli yerlerde tutan kanun teklifi. Bu teklif, çay üreticini de alanlarını da yüzde 100 etkileyecektir. Bizi piyasaya, vahşi liberal ekonominin bir parçası haline dönüştürecektir. Kimin ne kadar ve nasıl üreteceğine tamamen şirketler karar verecektir.

ÇİFTÇİ SERBEST PİYASAYA TERK EDİLECEK: Açıkçası çayda, ÇAYKUR üzerinden hayata geçirdiği kamucu çay politikasını yok edecektir. Çiftçiyi tamamen serbest piyasaya terk edecektir. 400 bin üzerinde tütün üreticimiz vardı, şimdi 50 bin. 150 bin tütün üretiyorduk, şimdi 70 bin. Her yıl ürettiğimizden daha fazla tütün ithal ediyoruz. AKP döneminde 6 milyar dolarlık, 1 milyon tonun üzerinde çay ithal ettik.

ÇİFTÇİ ÇAYI SÖKMEZSE CEZA: Üretilen çay, kendi iç tüketimimizi karşılamakta. Senede 20 milyon ton gibi bir ithalat yapılmakta. Çay bahçelerinin yenilenmesi artık kamu dayatmasıyla olacak. 40 yılını dolduran çay bahçelerinin yenilenmesine dair bir görüş var. Çiftçi sökmezse ceza. Söküme bakanlık karar verecek. Çeşidine ve çayın fiyatına şirketler karar verecek.

LİSANSI OLMAYAN EKEMEYECEK, EKTİĞİNDE CEZA ALACAK: Lisans getiriyorlar. Yaş çayı alan işleyen, paketleyen, satanlara A lisansı; alıp, kurutup şirketlere satanlara B lisansı; yeşil çayı kurutup hiçbir şekilde satamayan, sözleşmeye tabi olanlar da C lisansı sertifikası verecekler. Sözleşmesi, lisansı olmayan ekemeyecek, ektiğinde ceza alacak.

MALİYETİ SANAYİCİ BELİRLEYECEK: Ziraat odalarına kayıtlı her çiftçi, çay üreticisidir. Ne demek sertifikası, ne demek belgesi? Fiyat belirlemede çiftçi ve üretici ağırlıklı bir kurul var. Bu kurul değiştiriliyor. Yerine Ulusal Çay Konseyi… Hatırlarsanız, Ulusal Süt Konseyi var. Bu konsey süt fiyatlarını açıklar ama hiçbir zaman üretici lehine olmamıştır. Toplam 9 üye, içinde sadece 2 kişi çiftçi…. Ne güzel değil mi? Çiftçinin maliyetini niye sanayici belirlesin?

ÇAYKUR OLMAYACAK: AKP döneminde 'referans fiyatları' denen fiyatlar açıkladılar. ÇAYKUR'u o fiyatlarla bağladılar ama özel sektör serbest. Bundan sonra ÇAYKUR da olmayacak. Yüzde 50, aldığı çaya taban fiyat vermeyecek. TEKEL nasıl bitirildiyse ÇAYKUR da bitirilecek. Personeli dağıtılacak, kurumları parçalanıp satılacak. 40 civarında kuruluşu var.

BU KANUN ÇAYI BİZE ZEHİR EDECEK: ÇAYKUR'u 2017'de Varlık Fonu'na devretti, sonra yandaşlara 'gelin, krallar gibi yiyin, için' dedi, kendi yandaşlarını yönetime atadı. Onlarca fuzuli gider yaptırdı. 'E zarar ediyor' diyerek çayı şimdi teslim ediyor. Tüm tüketicilerimiz, tüm halkımız, sizleri duyarlı olmaya çağırıyoruz. Şeker nasıl bugün zamanla yok hale geldiyse; bu ülkenin Tarım Bakanı, şeker fabrikaların özelleştirilmesine sesi çıkmamış, 'Kamu düzenini bozdular. 4 liraya şekeri ürettiler, 25 liraya satıyorlar. Bu, kamu düzenini bozmaktır' diyorsa… E sen onu önce özelleştireceksin, adam parayı verecek, kar için onu alacak, sonra da senin dediğini yapacak? Şaka mı? Aklımızla alay mı ediyorsunuz? Bu ülkenin çayını içen bütün insanlarına sesleniyorum; itiraz edin, bu kanun çayı bize zehir edecek."

ANKA / Güncel