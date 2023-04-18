Orhan Gencebay'ın Cumhuriyetin 100. yılına armağanı 'Canım Türkiye'm'

Sanatçı Orhan Gencebay'ın 12 yıl aradan sonra çıkardığı ve 5 yeni bestesinin yer aldığı "Maske" isimli albümü Kervan Plakçılık etiketiyle yayınlanacak.

Yarın tüm dijital platformlarda müzikseverlerle buluşacak albümün ilk klibi, "Canım Türkiye'm" adlı esere çekildi.

Sanatçı, yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Merhaba sevgili gönül dostlarım. 12 yıllık uzun bir aradan sonra 5 yeni bestemden oluşan yeni albümüm 'Maske' ve Cumhuriyetimizin 100. yılına armağan ettiğim 'Canım Türkiye'm' adlı marş formundaki eserim, klibiyle 19 Nisan çarşamba günü tüm dijital platformlarda sizlerle buluşacak. Berhudar olun."

Vatan sevgisini anlatan eserde, sanatçıya mehteran ekibi ile senfoni orkestrası eşlik etti.

Usta sanatçı, Cumhuriyetin 100. yılına armağan ettiği eserin sözü, müziği ve düzenlemesine de imza attı. Gencebay'a ellerinde Türk bayrağı taşıyan çocukların da eşlik ettiği klip, albümle aynı anda Kervan Plakçılık YouTube kanalında gösterime girecek.

Orhan Gencebay ile oğlu Altan Gencebay'ın prodüktörlüğünü üstlendiği albümde ayrıca "Maske", "Dedikodu", "Gönül Utansın" ve "İsyankar Değiliz" adlı eserler de yer alıyor.

Eserin sözleri şöyle:

"Sen benim cennetim, hür vatanımsın

Sen benim ecdadımın yadigarısın

Varlığım uğruna armağan olsun

Vatanım toprağım Canım Türkiye'm

Uğrunda can veren canlarımızla

Çıktık sonsuza bayrağımızla

Allah'ın yolunda imanımızla

Biz bize yeteriz Canım Türkiye'm

Hem ekmeğim hem suyumsun

Vaz geçilmez namusumsun

Aşığınım dünya duysun

Canım Türkiye'm

Biz bir ölürüz, bin diriliriz

Biz senin ebedi askerleriniz

Biz şehadeti de gurur biliriz

Gururum, onurum Canım Türkiye'm

Uğrunda can veren canlarımızla

Çıktık sonsuza bayrağımızla

Allah'ın yolunda imanımızla

Biz bize yeteriz Canım Türkiye'm

Hem ekmeğim hem suyumsun

Vaz geçilmez namusumsun

Aşığınım dünya duysun

Canım Türkiye'm"