Orhan Gencebay'ın Cumhuriyetin 100. yılına armağanı "Canım Türkiye'm"
Güncel Haberler
Sanatçı Orhan Gencebay'ın 12 yıl aradan sonra çıkardığı ve 5 yeni bestesinin yer aldığı "Maske" isimli albümü Kervan Plakçılık etiketiyle yayınlanacak.
Sanatçı Orhan Gencebay'ın 12 yıl aradan sonra çıkardığı ve 5 yeni bestesinin yer aldığı "Maske" isimli albümü Kervan Plakçılık etiketiyle yayınlanacak.
Yarın tüm dijital platformlarda müzikseverlerle buluşacak albümün ilk klibi, "Canım Türkiye'm" adlı esere çekildi.
Sanatçı, yaptığı açıklamada, şunları söyledi:
"Merhaba sevgili gönül dostlarım. 12 yıllık uzun bir aradan sonra 5 yeni bestemden oluşan yeni albümüm 'Maske' ve Cumhuriyetimizin 100. yılına armağan ettiğim 'Canım Türkiye'm' adlı marş formundaki eserim, klibiyle 19 Nisan çarşamba günü tüm dijital platformlarda sizlerle buluşacak. Berhudar olun."
Vatan sevgisini anlatan eserde, sanatçıya mehteran ekibi ile senfoni orkestrası eşlik etti.
Usta sanatçı, Cumhuriyetin 100. yılına armağan ettiği eserin sözü, müziği ve düzenlemesine de imza attı. Gencebay'a ellerinde Türk bayrağı taşıyan çocukların da eşlik ettiği klip, albümle aynı anda Kervan Plakçılık YouTube kanalında gösterime girecek.
Orhan Gencebay ile oğlu Altan Gencebay'ın prodüktörlüğünü üstlendiği albümde ayrıca "Maske", "Dedikodu", "Gönül Utansın" ve "İsyankar Değiliz" adlı eserler de yer alıyor.
Eserin sözleri şöyle:
"Sen benim cennetim, hür vatanımsın
Sen benim ecdadımın yadigarısın
Varlığım uğruna armağan olsun
Vatanım toprağım Canım Türkiye'm
Uğrunda can veren canlarımızla
Çıktık sonsuza bayrağımızla
Allah'ın yolunda imanımızla
Biz bize yeteriz Canım Türkiye'm
Hem ekmeğim hem suyumsun
Vaz geçilmez namusumsun
Aşığınım dünya duysun
Canım Türkiye'm
Biz bir ölürüz, bin diriliriz
Biz senin ebedi askerleriniz
Biz şehadeti de gurur biliriz
Gururum, onurum Canım Türkiye'm
Uğrunda can veren canlarımızla
Çıktık sonsuza bayrağımızla
Allah'ın yolunda imanımızla
Biz bize yeteriz Canım Türkiye'm
Hem ekmeğim hem suyumsun
Vaz geçilmez namusumsun
Aşığınım dünya duysun
Canım Türkiye'm"