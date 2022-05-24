Örgütün bombalı araçlarını hazırlayan DEAŞ'lı yakalandı (2) - Haberler

Örgütün bombalı araçlarını hazırlayan DEAŞ'lı yakalandı (2)
Demirören Haber Ajansı - Selda Hatun Tan - Güncel
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SERBEST KALDILARKocaeli merkezli Şanlıurfa ve Gaziantep'te, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 8 kişi, adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.
SERBEST KALDILAR
Kocaeli merkezli Şanlıurfa ve Gaziantep'te, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 8 kişi, adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.
Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun Tan - Güncel