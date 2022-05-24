Örgütün bombalı araçlarını hazırlayan DEAŞ'lı yakalandı (2) - Haberler

SERBEST KALDILAR

Kocaeli merkezli Şanlıurfa ve Gaziantep'te, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 8 kişi, adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.