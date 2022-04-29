Örgüt üyeliğinden gözaltına alınan İBB çalışanı tutuklandı

İstanbul'da, 'terör örgütü PKK/KCK'ya üye olma' suçundan gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı Şafak D. tutuklandı. Şüphelinin savunmasında, "Fotoğraftaki kişi ben değilim" dediği öğrenildi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'terör örgütü PKK/KCK üyesi olma' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan ve örgüt kampında bir grup teröristle çekilmiş silahlı fotoğrafı ortaya çıkan Şafak D.'yi önceki gün operasyonla yakalamıştı. PKK'nın dağ kadrosundan örgüt üyeleri ile birlikte silahlı fotoğrafları ortaya çıkan Şafak D., İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Sosyal Hizmet Uzmanı (Sosyal Çalışmacı) olarak görev yapıyordu. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince sorgulanan Şafak D., emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Sevk edilen şüpheli savcılıkta verdiği ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. İfadesi alınan şüpheli Şafak D., çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"FOTOĞRAFTAKİ KİŞİ BEN DEĞİLİM"

Şüpheli Şafak D.'nin nöbetçi hakimlikte verdiği ifadesinde üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini söyleyerek, "Daha önceki ifademde savcının yaz tatilinde nerede olduğum sorusuna açıklık getirmek isterim. Yaz tatillerinde genelde İstanbul'da ailemle birlikte vakit geçiriyorum. Zaman zaman çeşitli illerde gezmeye gidiyorduk. Bana sormuş olduğunuz fotoğraftaki kişi ben değilim, eklemek istediğim başka husus yoktur. Öncelikle serbest bırakılmayı, mahkeme aksi kanaatteyse adli kontrol hükümleriyle serbest bırakılmayı talep ediyorum" dediği öğrenildi.

(Sema Demir /İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel