Örgüt üyelerinin Yunanistan'a kaçmasına yardım eden FETÖ şüphelisi tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Örgüt üyelerinin Yunanistan'a kaçmasına yardım eden FETÖ şüphelisi tutuklandı

Demirören Haber Ajansı - Ünsal Yücel - Güncel
 - Güncelleme:
Örgüt üyelerinin Yunanistan'a kaçmasına yardım eden FETÖ şüphelisi tutuklandı

EDİRNE'de FETÖ üyelerinin yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmasına yardımcı olduğu iddia edilen ve polis tarafından yakalanarak, gözaltına alınan A.K. tutuklandı.

EDİRNE'de FETÖ üyelerinin yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmasına yardımcı olduğu iddia edilen ve polis tarafından yakalanarak, gözaltına alınan A.K. tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma ve takip sonrası FETÖ üyelerinin Yunanistan'a kaçmasına yardımcı olduğu iddia edilen A.K.'yi yakaladı. Gözaltına alınan A.K.'nin, dosyalarındaki yargı kararları kesinleşmek üzere olan örgüt üyelerinin yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmasında yardımcı olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Güncel

Yunanistan Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title