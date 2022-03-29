Örgü oyuncaklar yaparak engelli oğluna bakıyor

TALAS, KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yaşayan ev kadını Ülger Metin'in zihinsel ve bedensel engelli oğlunun masraflarını karşılayabilmek için ördüğü birbirinden renkli oyuncaklar, birçok ilden talep görüyor.

Merkez Talas ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Ülger Metin, 24 yaşındaki doğuştan zihinsel ve bedensel engelli oğlu Batuhan'la adeta bir bebek gibi ilgileniyor.

Anne Metin, yıllar önce bir komşusuna hediye olarak yaptığı örgü bebeğin çok beğenilmesi üzerine oyuncak örmeye başladı.

Emekli eşinin ve oğlunun engelli maaşlarının yanı sıra aile bütçesine katkı sağlayan Metin, el emeğiyle yaptığı örgü oyuncakları sosyal medyadan satıyor.

"Bir şeyler üretmek çok hoşuma gidiyor"

Ülger Metin, AA muhabirine, oyuncaklar sayesinde birçok şeyi başardığını söyledi.

Oyuncak örmenin stres atmak için de çok iyi geldiğini dile getiren Metin, "Örgüyü elime aldığım zaman bir şeyler üretmek çok hoşuma gidiyor. Bebek yaptığım insanlar Batuhan'a dua ediyor. Duaların karışlığını da çok şükür alıyorum. Güçlü bir anne olmayı böyle başarıyorum." dedi.

Metin, Batuhan'ın birçok sağlık sorunu yaşadığını, yürüyemez denilen oğlunu destekli de olsa yürütmeyi başardıklarını anlattı.

"Bu örgüler bana güç veriyor"

Zorlu süreçlerde bir şeyler üretmenin kendisini daha da güçlü yaptığını vurgulayan anne Metin, şunları kaydetti:

"Batuhan'la hiç uyumadan çok kez sabah ettiğimiz oldu. O arada örgü örüyorum ve mutlu oluyorum. Bir şeyler ürettiğimi, bir başarı elde edebildiğimi görünce seviniyorum. Dibe düştüğümü hissettiğim zamanlar oldu ama o dipten bu çocukların sayesinde çıktığımı hissettim. Hem Batuhan için hem kendim için güçlü olmalıyım. Bu örgüler bana güç veriyor ve moralim düzeliyor. Oyuncaklar için 'bu bir çocuğu mutlu edecek' diyorum, bundan bile mutlu olabiliyorum."

"Bu oyuncakları bir çok kente gönderdim"

Metin, oyuncakları talepler doğrultusunda isteğe göre örebildiğini belirtti.

Yurt dışına da oyuncak gönderdiğini anlatan Metin, "Buradan gelen parayı küçük de olsa Batuhan'ın gereksinimleri için harcıyorum ve bu beni çok mutlu ediyor. Bunu Batuhan için yapıyorum. Bu oyuncakları Antalya, İstanbul, Bursa ve İzmir gibi birçok kente gönderdim. Hollanda ve Avusturya'dan isteyenler oldu. Oğlumla zaman geçirmekten de oyuncaklarımla da mutluyum." diye konuştu.