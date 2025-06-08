Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'ndan Ağrı'da Kutlama

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Ağrı'da görevli Mehmetçiğin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bayraktaroğlu, Ağrı'da konuşlu 12'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığını ziyaret etti.

Bölgedeki birlik komutanları ile uzaktan görüntülü görüşme gerçekleştiren Bayraktaroğlu, bayramlarını kutlayarak, görevleri başındaki personele başarı dileklerini iletti.

Tugayda görevli personele de hitap eden Bayraktaroğlu, özverili, fedakar ve başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti.