Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'ndan Ağrı'da Kutlama

Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'ndan Ağrı'da Kutlama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Ağrı'da görevli Mehmetçiklerin Kurban Bayramı'nı kutlayarak, birlik komutanları ile görüntülü toplantı gerçekleştirdi ve personeli başarılarından dolayı tebrik etti.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Ağrı'da görevli Mehmetçiğin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bayraktaroğlu, Ağrı'da konuşlu 12'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığını ziyaret etti.

Bölgedeki birlik komutanları ile uzaktan görüntülü görüşme gerçekleştiren Bayraktaroğlu, bayramlarını kutlayarak, görevleri başındaki personele başarı dileklerini iletti.

Tugayda görevli personele de hitap eden Bayraktaroğlu, özverili, fedakar ve başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel
Fransa, UEFA Uluslar Ligi'nde üçüncü oldu

UEFA Uluslar Ligi'nde üçüncü belli oldu
Bakanlık önünde hareketli dakikalar! Korumalar, havaya ateş açan emekli polisi bacağından vurdu

Korumalar, havaya ateş açan emekli polisi bacağından vurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump ile ipleri koparan Elon Musk'a Rusya'dan sığınma teklifi!

Trump ile ipleri koparan Elon Musk'a Rusya'dan sığınma teklifi!
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Perihan Savaş'tan yıllar sonra gelen sürpriz! Bahçeye girdi, kirazları dalından yedi

Yeşilçam'ın efsanesi tarlaya girdi, hasadı başlattı
Dev bankalar, yılın ikinci yarısı için altın tahminlerini güncelledi

Dev bankalar, yılın ikinci yarısı için altın tahminlerini güncelledi
Cenaze işlemleri için para isteyen gassal tutuklandı

Gassalın yaptığı kurnazlık pahalıya patladı
29 kiloya kadar düşen Nihal Candan'ın son halini kardeşi paylaştı

İki kez kalbi duran Nihal Candan'ın son görüntüsü korkuttu
Kavga ettiği gencin burnunu ısırarak kopardı

Kavga ettiği gencin burnunu ısırarak kopardı! Sebebi 'pes' dedirtti
Köylüler ayaklandı: Hayvancılık biter

Köylüler ayaklandı: Hayvancılık biter
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.