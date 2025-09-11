Haberler

Orgeneral Metin Tokel, Gazileri Ziyaret Etti

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Gaziler Sosyal Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi gören kahraman gazileri ziyaret ederek, Milli Savunma Bakanı'nın selamlarını iletti.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Gaziler Sosyal Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi gören gazileri ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığın NSosyal hesabından "Vatan size minnettar" notuyla yapılan paylaşımda, "Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Gaziler Sosyal Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğümüzde tedavi gören kahraman gazilerimizi ziyaret ederek, Sayın Bakanımızın selamlarını ve geçmiş olsun dileklerini iletti." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, ziyarete ilişkin videoya da yer verildi.

Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Güncel
