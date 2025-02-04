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Orgeneral Metin Gürak Umman'da Resmi Temaslarda Bulundu

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Umman Genelkurmay Başkanı ile görüştü. İkili görüşmeler ve askeri incelemeler gerçekleştiren Gürak, Umman'daki resmi ziyaretini sürdürdü.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Umman Genelkurmay Başkanı Koramiral Abdullah Bin Khamis Bin Abdullah Al-Raisi ile görüştü.

Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Gürak, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Umman'da, Umman Genelkurmay Başkanı Al-Raisi tarafından askeri törenle karşılandı.

Daha sonra ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirildi.

Genelkurmay Başkanı Gürak, Savunmadan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Sayın Sayyid Shihab Bin Tarik Bin Taimur Al-Said ve Sultanlık Ofisi Bakanı Orgeneral Sultan Bin Mohammed Al-Numani tarafından kabul edildi.

Orgeneral Metin Gürak, Teknik Okul Komutanlığı ile Askeri Sağlık Tesisinde incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
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