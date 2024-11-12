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Orgeneral Metin Gürak, 2. Ordu ve 7. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda İncelemelerde Bulundu

Orgeneral Metin Gürak, 2. Ordu ve 7. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda İncelemelerde Bulundu
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, 2. Ordu Komutanlığı ve 7. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu. Denetimlerde Deniz, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları da yer aldı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, 2. Ordu Komutanlığı ve 7. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Orgeneral Gürak'ın 2. Ordu Komutanlığı ve 7. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulunduğu bildirildi.

Denetimlerde Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da hazır bulundu.

Kaynak: AA / Aykut Karadağ - Güncel
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