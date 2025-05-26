Orgeneral Gürak, Ürdün Genelkurmay Başkanı'nı Ağırladı
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Türkiye'yi ziyaret eden Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yusuf el-Huneyti'yi resmi bir törenle karşıladı ve ikili görüşme yaptı.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yusuf el-Huneyti ile bir araya geldi.
Orgeneral Gürak, resmi davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden Tümgeneral Yusuf el-Huneyti'yi, Genelkurmay Başkanlığı'nda resmi törenle karşıladı.
İki ülkenin milli marşları çalındıktan sonra Tümgeneral Yusuf el-Huneyti, Onur Kıtası'nı selamladı.
Gürak ve Yusuf el-Huneyti, törenin ardından basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.
Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel