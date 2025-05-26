Orgeneral Gürak, Ürdün Genelkurmay Başkanı'nı Ağırladı

Orgeneral Gürak, Ürdün Genelkurmay Başkanı'nı Ağırladı
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Türkiye'yi ziyaret eden Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yusuf el-Huneyti'yi resmi bir törenle karşıladı ve ikili görüşme yaptı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yusuf el-Huneyti ile bir araya geldi.

Orgeneral Gürak, resmi davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden Tümgeneral Yusuf el-Huneyti'yi, Genelkurmay Başkanlığı'nda resmi törenle karşıladı.

İki ülkenin milli marşları çalındıktan sonra Tümgeneral Yusuf el-Huneyti, Onur Kıtası'nı selamladı.

Gürak ve Yusuf el-Huneyti, törenin ardından basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
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