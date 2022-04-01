Orgeneral Güler, Estonya Savunma Kuvvetleri Komutanı Herem ile görüştü - Haberler

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Orgeneral Güler, Estonya Savunma Kuvvetleri Komutanı Herem ile görüştü

AA - Harun Kutbe - Güncel
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Orgeneral Güler, Estonya Savunma Kuvvetleri Komutanı Herem ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Estonya Cumhuriyeti Savunma Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Martin Herem ile bir araya geldi.

ANKARA (AA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Estonya Cumhuriyeti Savunma Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Martin Herem ile bir araya geldi.

Orgeneral Güler'in resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Korgeneral Herem ve beraberindeki heyet için Genelkurmay Başkanlığında askeri tören düzenlendi.

Törenin ardından Orgeneral Güler ve Korgeneral Herem, Genelkurmay karargahındaki görüşmelere geçti.

Görüşmede, askeri alandaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgedeki son gelişmelerin ele alınacağı belirtildi.

AA / Harun Kutbe - Güncel

Genel Kurmay, Yaşar Güler, Estonya, Ankara, Güncel, Haberler

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