Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Brüksel'de Gürcistan ve Japonya Genelkurmay başkanlarıyla görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Brüksel'de düzenlenen NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı'nda Gürcistan ve Japonya'nın genelkurmay başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı kapsamında, Gürcistan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Giorgi Matiashvili ve Japonya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hioraki Uchikura ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı."

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel
