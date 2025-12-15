Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Moğolistanlı mevkidaşı Sunrev ile görüştü

Haberler

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Moğolistan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ganbyamba Sunrev ile resmi bir törenle bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Moğolistan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ganbyamba Sunrev ile bir araya geldi.

Orgeneral Bayraktaroğlu, Korgeneral Sunrev'i Genelkurmay Başkanlığında resmi törenle karşıladı.

İki ülkenin milli marşlarının çalınmasının ardından Korgeneral Sunrev, Onur Kıtası'nı selamladı.

Orgeneral Bayraktaroğlu ve Korgeneral Sunrev, törenin ardından basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

