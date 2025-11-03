Haberler

Orgeneral Bayraktaroğlu, Katar'da Askeri İşbirliği Görüşmeleri Yaptı

Güncelleme:
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Katar’ı ziyaret ederek önemli askeri işbirliği görüşmelerine imza attı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Şeyh Saud bin Abdurrahman bin Hasan bin Ali Al Sani ve Katar Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Korgeneral Casim bin Muhammed el-Mannai ile Doha'da bir araya geldi.

Orgeneral Bayraktaroğlu, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Mannai'nin resmi davetlisi olarak gittiği Katar'da askeri törenle karşılandı ve ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Orgeneral Bayraktaroğlu, ziyaret kapsamında Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Şeyh Saud bin Abdurrahman bin Hasan bin Ali Al Sani ile Evkaf ve Din İşleri Bakanı Ganim bin Sahin Al Ganim tarafından da kabul edildi.

Katar Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmelerde, iki ülke arasındaki askeri işbirliği ve ortak ilgi alanlarına giren konular ele alındı.

Toplantıya her iki ülkeden de çok sayıda üst düzey subayın katıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Ali Altunkaya - Güncel
