Orgeneral Bayraktaroğlu Bolu'daki Komando Tugayını Ziyaret Etti

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Bolu'daki 2'nci Komando Tugay Komutanlığını ziyaret ederek inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Bayraktaroğlu, komando tugaylarının Irak ve Suriye'nin kuzeyinde önemli görevler yürüttüğünü belirtti.

Bayraktaroğlu, Bolu 2'nci Komando Tugayındaki Mehmetçiklere görevlerinde başarılar diledi.

Komando Andı'nın da okunduğu törende Mehmetçikler geçit töreni yaptı. Bayraktaroğlu, komandoların eğitimlerini yerinde denetleyerek yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi.

Orgeneral Bayraktaroğlu, şunları kaydetti:

"2016'dan itibaren Irak'ın kuzeyi ve Suriye'de icra ettiğimiz sınır ötesi harekatlarda komando birliklerimiz üzerine düşen görevi layığıyla yerine getirmiş ve getirmeye devam etmektedir. Özellikle 1990 yıllarında Bolu Komando Tugayının başarılarını anlatmaya zamanımız yetmez. O dönemde teröristlerin korkulu rüyası olmuştu. Bugün de korkulu rüyası olmaya devam edecektir. Vazifenizi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da artan gayret ve şiddetle yapacağınıza inancımız tamdır."