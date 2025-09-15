Orgeneral Bayraktaroğlu, Azerbaycan'da Resmi Temaslarda Bulundu

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'da Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kerim Veliyev ile bir araya geldi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Hasanov görüşmede Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin tarihi köklere, ortak değerlere ve karşılıklı güvene dayandığını belirterek, iki ülke liderlerinin dostane ilişkileri sayesinde işbirliğinin daha da güçlendiğini ifade etti.

Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'a verdiği desteği yüksek takdirle karşıladıklarını vurgulayan Hasanov, 15 Eylül'ün Bakü'nün işgalden kurtuluşu açısından Azerbaycan halkı için tarihi önem taşıdığını söyledi.

Hasanov, Orgeneral Bayraktaroğlu'nu Genelkurmay Başkanlığı görevine atanmasından dolayı tebrik etti.

Orgeneral Bayraktaroğlu da gösterilen misafirperverlik için teşekkür ederek, karşılıklı güven ve dostluğa dayalı ilişkilerin gelişmesinde bu tür ziyaretlerin ve görüşmelerin önemli katkılar sunduğunu kaydetti.

– Bayraktaroğlu, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Veliyev ile de görüştü

Bayraktaroğlu, temasları kapsamında Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kerim Veliyev ile de bir araya geldi.

Görüşte Azerbaycan ordusunda gerçekleştirilen yenilikler ele alınırken, Veliyev iki ülke arasında mevcut askeri işbirliğinin daha da geliştirilmesi için geniş imkanların bulunduğunu vurguladı.

Taraflar askeri, askeri-teknik ve askeri eğitim alanlarındaki mevcut işbirliği ile bunun genişletilmesine yönelik konularda görüş alışverişinde bulundu, ayrıca bölgesel güvenlik ve karşılıklı ilgi uyandıran diğer meseleleri değerlendirdi.