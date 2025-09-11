Haberler

Orgeneral Bahtiyar Ersay Kırklareli Valisi Uğur Turan'ı Ziyaret Etti

1. Ordu Komutanlığı'na atanan Orgeneral Bahtiyar Ersay, Kırklareli Valisi Uğur Turan'ı ziyaret ederek yeni görevi için hayırlı temennilerde bulundu.

Resmi Gazetede yayımlanan Yüksek Askeri Şura kararları ile 1. Ordu Komutanlığı'na atanan Orgeneral Bahtiyar Ersay, Kırklareli Valisi Uğur Turan'ı ziyaret etti.

Turan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Orgeneral Ersay'a yeni görevinin hayırlı olmasını temennisinde bulunan Turan, görevinde başarı diledi.

Ziyarete, 5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Cafer Aksoytürk ve 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse'de hazır bulundu.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
