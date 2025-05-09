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Organize Suç Örgütüne Operasyon: 7 Tutuklama ve Milyarlık Malvarlığına El Konuldu

Organize Suç Örgütüne Operasyon: 7 Tutuklama ve Milyarlık Malvarlığına El Konuldu
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çanakkale, Balıkesir ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonlarda 7 zanlının tutuklandığını ve toplamda 1 milyar 250 milyon lira değerinde 75 gayrimenkul ile 34 araca el konulduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, organize suç örgütlerine yönelik 3 ilde düzenlenen operasyonlarda 7 zanlının tutuklandığını, 1 milyar 250 milyon lira değerindeki 75 gayrimenkul ile 34 araca el konulduğunu bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca Çanakkale, Balıkesir ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonlarda 9 şüphelinin yakalandığını, 7'sinin tutuklandığını ve 2'si hakkında adli kontrol kararının verildiğini duyurdu.

Yerlikaya, şüphelilerin yüksek faizle borçlandırdıkları vatandaşları baskı altına aldıklarının, teminat olarak çek, senet ve tapu gibi belgeler imzalattıklarının ve ödeme yapamayan mağdurlara ait mal varlıklarını tehdit ve baskıyla aldıklarının tespit edildiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri sonucunda, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve tefecilik suçunu örgütlü olarak işleyen şüphelilere ait 1 milyar 250 milyon TL değerindeki 75 gayrimenkule ve 34 araca el konuldu. Operasyon kapsamında 2 bin 478 çek ve senet, 10 çek defteri ve çok sayıda bilgisayar, cep telefonu, muhtelif doküman ve dijital materyal ele geçirildi."

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
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