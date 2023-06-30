Organize suç örgütü üyesi kaçarken yakalandı

Artvin'de düzenlenen operasyonla, organize suç örgütü üyesi olan bir şüpheli yakalandı. Şüpheli, tırdaki gizli bölmede saklanırken Gürcistan'a kaçmaya çalışıyordu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında firari olan Oğuz H, gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.