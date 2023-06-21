Organize suç örgütü lideri Fırat Delibaş ve 5 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, hakkında Nijerya uyruklu bir kişiyi öldürmek de dahil çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan organize suç örgütü lideri Fırat Delibaş ile birlikte 5 kişi yakalandı.

İstanbul'da bu sabah düzenlenen operasyonda, hakkında Nijerya uyruklu bir kişiyi öldürmek de dahil çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan organize suç örgütü lideri Fırat Delibaş ile birlikte 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; bir dönem Beyoğlu'nda etkin olarak suç eylemlerine karıştığı iddia edilen ve organize suç örgütü liderliği yaptığı bilinen Fırat Delibaş, Nijerya uyruklu Paul Etin Usrifo'yu öldürmekten aldığı bin 642 günlük hapis cezasının kesinleşmesinin ardından yakalanması için çalışma başlatıldı. Hakkında, ayrıca 2019 yılında " İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekiplerine görevi yaptırmamak için direnme" suçunu işlediği gerekçesiyle 1 yıl 21 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Delibaş'ın Esenyurt ilçesi Zafer Mahallesi'nde bulunan Gümüş Panaroma Sitesi'nde kaldığı belirlendi.

Yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu saptanan Delibaş, bu sabah düzenlenen operasyonla yakalandı. Aynı adreste bulunan ve bir süredir organize suç örgütü üyeliğinden aranan Cuma B., Şehmus D., Nevzat Y., Mehmet B. ve Efraim Y. de yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler haklarında işlem yapılmak üzere Organize Suçlarla Mücadele şube Müdürlüğü'ne götürüldü.