Organize suç örgütü lideri Esenyurt'ta yakalandı

ORGANİZE suç örgütü lideri Fırat Delibaş, polis ekipleri tarafından yapılan operasyonla Esenyurt'ta yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında Nijerya uyruklu Paul Etin Usrifo'yu 'tasarlayarak öldürme' suçundan bin 642 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan organize suç örgütü lideri Fırat Delibaş'ın Esenyurt'ta bir adreste saklandığına dair ihbar aldı. Delibaş'ın saklandığı adrese operasyon düzenleyen ekipler, Fırat Delibaş ile birlikte örgüt üyeleri Cuma Barut, Şehmus Demirkıran, Nevzat Yakışıklı, Mehmet Bektaş ve Efraim Yücel gözaltına alındı.