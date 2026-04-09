12 İlde Organize Suç Operasyonu: 83 Şüpheli Gözaltına Alındı

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, 12 ilde 14 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyonda 83 şüphelinin yakalandığını, hesap hareketlerinin 4 milyar 119 milyon TL olduğu tespit edildiğini açıkladı. Şüphelilerden 49'u tutuklanırken, 23'ü adli kontrolle serbest bırakıldı, diğerleriyle ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 12 ilde 14 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyonların Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda, il jandarma komutanlıklarınca gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, şüphelilerin faaliyetlerine ilişkin Erzurum, Kırklareli ve Van illerinde göçmen kaçakçılığı; İstanbul ve Ankara illerinde organize şekilde uyuşturucu ticareti; Aydın ve Yozgat illerinde nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık ve resmi belgede sahtecilik; Mersin ilinde silah kaçakçılığı; Balıkesir, Diyarbakır, Samsun ve Trabzon illerinde ise tefecilik faaliyetlerinin yürütüldüğünün tespit edildiği ifade edildi.

Operasyonlarda 83 şüphelinin yakalandığı, hesap hareketlerinin 4 milyar 119 milyon TL olduğunun tespit edildiği belirtilen açıklamada, şüphelilerden 49'u tutuklandığı, 23'ünün adli kontrolle serbest bırakıldığı ve diğerleriyle ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: ANKA