12 İlde Organize Suç Operasyonu: 83 Şüpheli Gözaltına Alındı

İçişleri Bakanlığı, 12 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 14 ayrı organize suç örgütüne yönelik 83 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüpheliler arasında 49'u tutuklanırken, hesap hareketlerinin ise 4 milyar 119 milyon TL olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 12 ilde 14 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyonların Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda, il jandarma komutanlıklarınca gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, şüphelilerin faaliyetlerine ilişkin Erzurum, Kırklareli ve Van illerinde göçmen kaçakçılığı; İstanbul ve Ankara illerinde organize şekilde uyuşturucu ticareti; Aydın ve Yozgat illerinde nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık ve resmi belgede sahtecilik; Mersin ilinde silah kaçakçılığı; Balıkesir, Diyarbakır, Samsun ve Trabzon illerinde ise tefecilik faaliyetlerinin yürütüldüğünün tespit edildiği ifade edildi.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Elimiz tetikte, Lübnan yalnız değil

Ateşkesle ilgili dünyayı titreten sözler: Ellerimiz tetikte
Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler kahkaha attı

Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler güldü
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan 'ara seçim' çıkışı: Kararı TBMM Genel Kurulu verecektir

Erdoğan "Gündemimizde yok" dedi, Kurtulmuş açık kapı bıraktı

Kağıda not düştü! İşte ailesini katleden uzman çavuşun kızının ilk sözleri

Kağıda not düştü! İşte ailesini katleden uzman çavuşun kızının ilk sözleri
Bekçi olmanın şartları değişti

Bekçi olmanın şartları değişti
Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler kahkaha attı

Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler güldü
Mia Khalifa ağlayarak konuştu: Gözlerimizin önünde bir soykırım yaşanıyor

Ağlayarak konuştu: Gözlerimizin önünde bir soykırım yaşanıyor
Bekçilerin yetkileri değişti

Bekçilerin yetkileri değişti