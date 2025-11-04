Haberler

Organize Suç Örgütlerine Yönelik Operasyon: 64 Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ilde düzenlenen operasyonlarda toplam 64 şüphelinin yakalandığını ve 36'sının tutuklandığını bildirdi. Bakan Yerlikaya, organize suç örgütlerinin çeşitli suçlarla vatandaşlara zarar vermemek için mücadele ettiklerini vurguladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 64 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 7 ilde 8 ayrı organize suç örgütüne yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 64 şüphelinin yakalandığını belirtti.

Şüphelilerden 36'sının tutuklandığını, 26'sı hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığını aktaran Yerlikaya, diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği bilgisini paylaştı.

Yerlikaya, organize suç örgütü üyelerinin işleyebileceği tefecilik, silah kaçakçılığı, akaryakıt dolandırıcılığı ve tehdit gibi suçlarla vatandaşların zarar görmesini engellediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma KOM Daire Başkanlığımız koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, Aydın'da ev ve araç kurşunlama eylemleri gerçekleştirdikleri, Balıkesir'de kumar oynattıkları şahıslara borç para verip zorla senet imzalatarak şantaj yaptıkları, Diyarbakır'da akaryakıt dolandırıcılığı yaptıkları, Ordu'da karşılıksız çek düzenleyerek vatandaşlarımızı dolandırdıkları, Kilis'te 6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet ve silah kaçakçılığı suçlarını işledikleri, Şanlıurfa'da kendilerini savcı, polis, asker ve kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, Niğde'de vatandaşlarımıza yüksek faiz uygulayarak tefecilik yaptıkları tespit edildi. Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Bizim mücadelemiz, şehirlerimizin güvenliğini, vatandaşlarımızın huzurunu sağlamak içindir. Hiçbir organize suç örgütünün milletimizin huzurunu bozmasına izin vermeyeceğiz."

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
İmralı ziyareti sonrası DEM Parti'den ilk açıklama! Öcalan'ın mesajı paylaşıldı

DEM Parti ile görüşen Öcalan'dan çağrı var: Kürt olgusu...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otomotiv devinden Türkiye sürprizi! 3 marka ile dönüyorlar

Otomotiv devinden Türkiye sürprizi! 3 marka ile dönüyorlar
Deprem uzmanı Şener Üşümezsoy'dan yeni açıklama! O bölgeyi işaret ederek uyardı

Şener Üşümezsoy'dan yeni açıklama! O bölgeyi işaret ederek uyardı
MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın mekanından adisyon paylaşıldı! Fiyatlar tartışma yarattı

Mekanındaki fiyatları görenler şaştı kaldı
Jhon Duran'ın geri dönüşünde bomba Sadettin Saran detayı

Jhon Duran'ın geri dönüşünde bomba detay
Otomotiv devinden Türkiye sürprizi! 3 marka ile dönüyorlar

Otomotiv devinden Türkiye sürprizi! 3 marka ile dönüyorlar
Eski HDP Milletvekili Hüda Kaya tahliye edildi

Tahliye edildi! İşte ilk sözleri
Maçtan çok konuşuldu! Burak Yılmaz'ın şaşıp kaldığı an

Maçtan daha çok konuşulan kare
Gece yarısı bombası! Süper Lig'in köklü takımı artık Çağdaş Atan'a emanet

Gece yarısı bombası! Süper Lig'in köklü takımı artık ona emanet
Bir şehrimizde alarm verildi! Giriş çıkışlar kapatıldı

Bir şehrimizde alarm verildi! Giriş çıkışlar kapatıldı
Emrah sahnelere geri döndü! Bu kez şarkıları değil tarzı konuşuluyor

Nereden nereye! Bir dönemin yıldız ismi sahnelere geri döndü ama...
Usta oyuncu Ahmet Gülhan hayatını kaybetti

Sanat dünyası yasta! Usta oyuncu hayata gözlerini yumdu
Selahattin Demirtaş'tan AİHM kararına ilk yorum

AİHM kararı açıklanır açıklanmaz Demirtaş cezaevinden mesaj yolladı
Mantar toplamak için evden çıkan anne ve oğlu sırra kadem bastı

Kentte sır olay! Köylüler de katıldı, anne ve oğlu her yerde aranıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.