Organize Suç Örgütlerine Yönelik Operasyon: 64 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 64 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 7 ilde 8 ayrı organize suç örgütüne yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 64 şüphelinin yakalandığını belirtti.

Şüphelilerden 36'sının tutuklandığını, 26'sı hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığını aktaran Yerlikaya, diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği bilgisini paylaştı.

Yerlikaya, organize suç örgütü üyelerinin işleyebileceği tefecilik, silah kaçakçılığı, akaryakıt dolandırıcılığı ve tehdit gibi suçlarla vatandaşların zarar görmesini engellediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma KOM Daire Başkanlığımız koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, Aydın'da ev ve araç kurşunlama eylemleri gerçekleştirdikleri, Balıkesir'de kumar oynattıkları şahıslara borç para verip zorla senet imzalatarak şantaj yaptıkları, Diyarbakır'da akaryakıt dolandırıcılığı yaptıkları, Ordu'da karşılıksız çek düzenleyerek vatandaşlarımızı dolandırdıkları, Kilis'te 6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet ve silah kaçakçılığı suçlarını işledikleri, Şanlıurfa'da kendilerini savcı, polis, asker ve kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, Niğde'de vatandaşlarımıza yüksek faiz uygulayarak tefecilik yaptıkları tespit edildi. Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Bizim mücadelemiz, şehirlerimizin güvenliğini, vatandaşlarımızın huzurunu sağlamak içindir. Hiçbir organize suç örgütünün milletimizin huzurunu bozmasına izin vermeyeceğiz."