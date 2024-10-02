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Organize Suç Örgütlerine Yönelik 'Kuyu-31' Operasyonu: 30 Şüpheli Yakalandı

Organize Suç Örgütlerine Yönelik 'Kuyu-31' Operasyonu: 30 Şüpheli Yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Manisa ve Yozgat merkezli düzenlenen 'Kuyu-31' operasyonlarında 30 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar, organize suç örgütlerinin yasa dışı faaliyetlerine son vermeyi amaçlıyor.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Manisa ve Yozgat merkezli 5 ilde organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen 'Kuyu-31' operasyonlarında 30 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Soma ve Yozgat Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, Manisa'da Doğan Gezekli, Yozgat'ta Ahmet Doğan'ın (Cezaevinde) elebaşılığını yaptığı 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik 'Kuyu-31' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Buna göre; eğlence mekanlarını cebir ve tehdit kullanarak ele geçirmeye çalışan, iş yerlerini kurşunlayan, silahlı tehditle mağdurlara zorla senet imzalattıran, ayrıca 'Silah ticareti', 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Silahla kasten yaralama', 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Yağma', 'Tefecilik', 'Şantaj' suçlarını işlediği belirlenen 30 şüpheli, Manisa, Yozgat, Trabzon, Tekirdağ ve Hatay'da düzenlenen operasyonlarda yakalandı. Yapılan aramalarda, 8 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, 7 kesici delici alet, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda çek ve senet ele geçirildi.

Operasyonlarda emeği bulunan kamu görevlilerini tebrik eden Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki organize suç örgütleri ve çeteler kazdıkları kuyulara düşecekler. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgülerini çökerteceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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