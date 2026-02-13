Haberler

12 ilde 15 organize suç örgütüne operasyon: 61 tutuklama

12 ilde 15 organize suç örgütüne operasyon: 61 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 12 ilde düzenlenen operasyonda 15 organize suç örgütüne yönelik 109 şüpheli yakalandı, 61'i tutuklandı. Uyuşturucu, tefecilik, insan kaçakçılığı gibi suçlar işleyen şüphelilere ait mal varlıklarına da el konuldu.

JANDARMA Genel Komutanlığı tarafından 12 ilde 15 organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 109 şüpheli yakalandı, 61'i tutuklandı.

Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde Aydın, Gaziantep, Diyarbakır, Kırklareli, Manisa, Van, İzmir, Bolu, Şanlıurfa, Denizli, Antalya ve Ankara'da yürütülen soruşturmada, hesaplarında 438 milyon TL hesap hareketliliği bulunan 109 şüpheli yakalandı. 'Göçmen kaçakçılığı', 'Tefecilik', 'Uyuşturucu ticareti', 'Nitelikli hırsızlık' ve 'İnsan ticareti' suçlarını işlediği belirlenen şüphelilerden 61'i tutuklandı, 38'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemesi sonucunda 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçunu örgütlü olarak işleyen şüphelilere ait çok sayıda taşınır ve taşınmaz mala el konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Jandarmadan 12 ilde 15 suç örgütüne operasyon! 109 şüpheli yakalandı

Yeni bakandan ilk operasyon! 15 suç örgütüne şafak baskını
Piyasalar tepetaklak oldu! Çok sert düştü ardından toparlandı

Piyasalar yangın yeri! Dakikalar içinde tepetaklak oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Brüksel'e giden Hacıosmanoğlu'nun yürüyüşü ve tavırları olay oldu

Yer: Brüksel! Yürüyüşü ve tavırları olay oldu
Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi

Herkes onları konuşuyor! İddiaların odağındaki gençten yanıt geldi
Taksilere 'Mali cihaz' zorunluluğu! Hepsine takılacak, taksimetreye bağlı çalışacak

Taksilerde yeni dönem! Artık taksimetre tek başına çalışamayacak
Üniversite öğrencisinden kenti ayağa kaldıran 'Yasak aşk' iddiası! Salon buz kesti

Üniversite öğrencisinden kenti ayağa kaldıran "Yasak aşk" iddiası
Brüksel'e giden Hacıosmanoğlu'nun yürüyüşü ve tavırları olay oldu

Yer: Brüksel! Yürüyüşü ve tavırları olay oldu
A Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

A Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Cezaevinden gelen kan donduran itiraf: İkinci bir kadın da parçalanarak öldürüldü

Cezaevinde itiraf etti: Diğerini de parçalayıp çöpe attık