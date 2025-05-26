Organize Suç Operasyonunda 56 Şüpheli Yakalandı

Organize Suç Operasyonunda 56 Şüpheli Yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sivas ve Hatay merkezli organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 56 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 33'ünün tutuklandığını açıkladı. Operasyonda dolandırıcılık yöntemleriyle elde edilen 1,5 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Sivas ve Hatay merkezli 10 ilde 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyonda 56 şüphelinin yakalandığını, 33'ünün tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sivas ve Hatay merkezli 10 ilde 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonu sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre; Sivas İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan çalışmalar sonucu sahte dijital uygulamalarla vatandaşların kişisel verilerini ele geçiren ve 36 ayrı paravan şirket aracılığıyla kripto hesaplarına aktararak vatandaşları dolandıran 45 şüpheli yakalandı. Hatay İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan çalışmalar sonucu da piyasa değerinin altında araç satışı yapacaklarını vadederek vatandaşlardan ödeme aldıkları, teslim zamanı geldiğinde ise vatandaşları dolandırarak haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen 11 şüpheli yakalandı.

MASAK raporlarına istinaden yapılan incelemeler sonucu; 1 milyar TL'lik 693 banka hesabı, 41 kripto varlık ile 1 milyar 500 milyon TL değerinde 10 iş yeri, 164 arsa/tarla, 41 gayrimenkul, 27 araç, 1 akaryakıt istasyonuna el konuldu. Şüphelilerden 33'ü tutuklandı, 23'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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