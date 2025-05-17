Organize Suç Operasyonlarında 86 Tutuklama

Organize Suç Operasyonlarında 86 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 11 organize suç örgütüne yönelik 142 şüphelinin yakalandığını ve 86'sinin tutuklandığını açıkladı. Operasyonlarda ruhsatsız silahlar, uyuşturucu maddeler ve kumar makineleri ele geçirildi.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 10 ilde 11 organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 86 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Cumhuriyet başsavcılıkları ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde 10 ilde faaliyet yürüten 11 organize suç örgütüne yönelik son 2 hafta boyunca operasyonlar düzenlendi. İstanbul, Diyarbakır, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Samsun, Bursa, Kocaeli, Tekirdağ ve Uşak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda, T.B., Ş.T., R.A., S.Y., M.A., C.A. ve F.M.T. isimli elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 142 şüpheli yakalandı. 48 ruhsatsız tabanca, 30 ruhsatsız av tüfeği, 3 çelik yelek, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile 12 kumar makinesi ele geçirildi. Şüphelilerden 86'sı tutuklandı, 44'ü hakkında adli kontrol kararı verildi, diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin haklarında; 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Tehdit', 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'Kasten öldürmeye teşebbüs', '6136 sayılı Kanun'a muhalefet', 'Kasten yaralama', 'Nitelikli yağma', 'Silahlı tehdit', 'Cinayet', 'Tefecilik', 'Uyuşturucu madde ticareti', 'Mala zarar verme' ve 'Hakaret' suçlarından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Tiran'da dikkat çeken anlar! Başrolde Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan var

Paşinyan ve Aliyev'i buluşturdu; sonrasında olanları görmeniz lazım
Araçla önünü kestiği eşinin kafasına sıktı

Kan donduran olay! Araçla önünü kesip kafasına sıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küme düşen takımda futbolcular kaçmaya başladı

Küme düşen takımda futbolcular kaçmaya başladı
Hint dağcı Everest Dağı'nın zirvesinde hayatını kaybetti

Dünyanın en yüksek noktasında ölü bulundu
Süleyman Soylu'dan '86 tane terörist kaldı' sözlerini eleştirenlere yanıt

Soylu'dan "86 tane terörist kaldı" sözlerini eleştirenlere yanıt
Zirvede renkli anlar! Erdoğan'a yapay zekayla oluşturulan çocukluk hali gösterildi

Erdoğan'ın yapay zekayla oluşturulan çocukluk halini gördüğü an!
Çin'den tehlikeli hamle: Batı'ya sattığı güneş panellerine gizli 'Öldürme Düğmesi' yerleştirdi

Çin, Batı'ya sattığı güneş panellerine "Öldürme Düğmesi" yerleştirdi
Fenerbahçe'nin seçim tarihi taraftarları çileden çıkardı

Fenerbahçe'nin seçim tarihi taraftarları çileden çıkardı
Simge Sağın'ın en zor günü! Ablası Nilay Sağın son yolculuğuna uğurlanıyor

Ünlü sanatçının acı günü! Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.