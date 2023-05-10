ORGANİZE SİLAHLI SUÇ ÖRGÜTÜNE YÖNELİK OPERASYONDA 32 TUTUKLAMA

Antalya merkezli 6 ilde organize silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda, çok sayıda tabanca, av tüfeği ve mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 55 şüpheliden 32'si tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kaleiçi ve Lara bölgesinde bulunan bazı eğlence mekanlarındaki güvenlik görevlilerini de saflarına alan şüphelilerin, kurdukları suç örgütüne gelir sağladığı, birçok vatandaştan haraç adı altında para topladığını belirledi. Ekipler şüphelilerin daha önceden gasp, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve kasten öldürmeye teşebbüs gibi birçok suça karıştıklarını tespit etti.

55 GÖZALTI, 32 TUTUKLAMA

Ekipler, Antalya merkezli, İstanbul, Ankara, Adana, Isparta ve Burdur illerinde, organize silahlı suç örgütüne ve bu örgüte silah temin edenlere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 55 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin işyerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda 21 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 28 adet şarjör, 251 adet fişek ve 2 adet 'sallama' tabir edilen kesici alet ele geçirildi.

Antalya'ya getirilen 55 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 13'ü serbest bırakılırken, 10'u adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 32 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)