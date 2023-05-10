Organize silahlı suç örgütüne operasyon: 32 kişi tutuklandı

ANTALYA merkezli 6 ilde, organize silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda, çok sayıda tabanca, av tüfeği ve mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 55 şüpheliden 32'si tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kaleiçi ve Lara bölgesindeki bazı eğlence mekanlarındaki güvenlik görevlilerini de saflarına alan şüphelilerin, kurdukları suç örgütüne gelir sağladığını ve birçok kişiden 'haraç' adı altında para topladığını belirledi. Ekipler, şüphelilerin daha önce 'gasp', 'kasten yaralama', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' ve 'Kasten öldürmeye teşebbüs' gibi birçok suça karıştıklarını tespit etti.