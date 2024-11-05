Organize Sanayi Bölgelerinde Yatırım Başvuruları Artıyor

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, organize sanayi bölgelerinde (OSB) yatırım alanlarının sanayicilerin erişimine açılması projesinin ilk ayında, yatırım yerlerinin 3'te 1'inden fazlasına başvuru gerçekleştiğini açıkladı.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, OSB yatırım alanlarının sanayicilere tahsis sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu. Türkiye'nin dört bir yanındaki OSB'lerde henüz tahsis edilmemiş yatırım alanlarının, her ayın ilk pazartesi günü sanayicilerin çevrim içi erişimine açıldığını aktaran Kacır, "Uygulamamızın ilk ayında, yatırım yerlerinin 3'te 1'inden fazlasına başvuru gerçekleşti. Bu ilgi, attığımız adımın sanayicilerimiz tarafından teveccühle karşılandığının göstergesidir. Bu hafta, çıktığımız 2'nci ilanla; 94 OSB'de yaklaşık 16 milyon metrekare büyüklüğünde 1184 parseli tahsis başvurularına, kuruluş aşamasındaki 10 OSB'de ise 8 milyon metrekareye yakın alanı ön tahsis başvurularına açtık. Hedefimiz, ülkemizi yeni yatırımlarla buluşturmak" ifadelerini kullandı.