Organ Bağışında Farkındalık Eğitimi Havza'da Düzenlendi

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında organ bağışına yönelik farkındalığın artırılmasına yönelik protokol kapsamında Samsun'un Havza ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü çalışanlarına organ ve doku nakli konulu eğitim verildi.

Havza Gençlik Merkezi Çok Amaçlı Salonu'nda Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Havza İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen eğitime Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Havza Gençlik Merkezi, Havza Kredi Yurtlar Kurumu Kız ve Erkek Öğrenci Yurt Müdürlüğü çalışanları katıldı.

Eğitimde doku ve organ bağışı, organ bağışında uygulanan yöntemler, organ bağışı oranları konularında bilgiler verildi.

Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, organ nakilinin önemine dikkat çekmek adına eğitimi düzenlediklerini ifade etti.

Eğitime Uzun'un yanı sıra Havza Gençlik Merkezi Müdürü Burak Becer de katıldı.