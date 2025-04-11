Organ Bağışı ile 2 Hastaya Umut Oldu

Niğde'deki organ bağışı iki hastaya umut oldu

NİĞDE - Niğde'de geçirdiği motosiklet kazası sonucu 22 gün yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren 54 yaşındaki Hasan Ergin'in böbrekleri 2 hastaya umut oldu.

Geçirdiği motosiklet kazası sonucu yoğun bakımda tedavi altına alınan ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen 10 Nisan'da hayatını kaybeden Ergin'in beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından ailesi, organ bağışı yapma kararı alarak örnek bir davranış sergiledi. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen donör organizasyonuyla, merhumun sağ ve sol böbreklerinin nakil için uygun olduğu belirlendi. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu koordinasyonunda yürütülen süreçte, alınan organlar Gaziantep'te bekleyen hastalara gönderildi.

Ercan: "Toprak olacağına can olsun"

Organları ile 2 hastaya umut olan Hasan Ergin'in akrabası İsmail Ercan yaptığı açıklamada şunları söyledi; " Merhumun teyzesinin oğluyum. 2 hayatın kurtulacak olmasından yana mutluyum. Tüm vatandaşlarımızı organ bağışı konusunda duyarlı olmaya davet ediyorum. Toprak olacağına can olsun istiyorum. "

Organ bağışı sayesinde iki hasta yeniden yaşama tutunma umudu bulurken, hastanenin Organ Nakil Sorumlusu Doç. Dr. Mustafa Kaçmaz ise merhum Hasan Ergin'e Allah'tan rahmet dileyerek, bu anlamlı kararlarıyla hayat kurtaran ailesine teşekkür etti.

Kaçmaz; "54 yaşındaki hastamız trafik kazası sonrasında yoğun bakımda tedavi altına alındı ve beyin ölümü gerçekleşti ve ardından donör işlemine başladık. Organ bekleyen ve şifa bekleyen iki hastamızın hayata bundan sonra daha güzel tutunması için, normal hayatlarına devam edebilmesi için vesile oldukları için çok teşekkür ediyoruz. Burada en büyük teşekkürü ise aileye ediyoruz. Çok bilinçli bir aile ve organlarını bağışlaması konusunda çok bilinçli davranarak bu konuda bizim yolumuzu açtılar. Vefat eden kardeşimiz iki kişinin şu anda hayata tutunmasına doğrudan katkısı olacak. Organ bağışı çok önemli. Organ bağışı konusunda farkındalık olan çok önemli. Biz çok teşekkür ediyoruz. " dedi.

Ergin'in 2 böbreği, nakil bekleyen 2 hasta için Gaziantep'e gönderildi.