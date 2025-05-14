Boğaziçi'nde Nurettin Yıldız protestosunda 4 kişi tutuklandı

Boğaziçi'nde Nurettin Yıldız protestosu: Dört kişi tutuklandı
Trump'tan İstanbul'daki barış zirvesiyle ilgili açıklama: Türkiye'ye gelebilirim

Putin'in ısrarı sonrası Trump İstanbul kararını değiştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Örgütün kolları da feshe katılmalı

Erdoğan'dan bölücü örgütün diğer kollarına: Feshe katılın
DEM Partili Bakırhan, PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi

PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi

Örencik Göleti Kapalı Sulama Sistemi Hizmete Açıldı

Örencik Göleti Kapalı Sulama Sistemi Hizmete Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Kahramankazan Belediyesi işbirliğiyle hayata geçirilen Örencik Göleti Kapalı Sulama Sistemi, tarımsal üretim ve çeşitliliği artırmak amacıyla düzenlenen törenle hizmete açıldı. Göletin sulama kapasitesi 31 hektardan 1130 hektara çıktı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Kahramankazan Belediyesi işbirliğiyle hayata geçirilen Örencik Göleti Kapalı Sulama Sistemi törenle hizmete açıldı.

Örencik Mahallesi'nde düzenlenen açılış programına Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Mekin Tüzün, muhtarlar ve üreticiler katıldı.

Programda konuşan Çırpanoğlu, projenin tarımsal üretimin ve çeşitliliğinin artırılması amacıyla gerçekleştirildiğini belirterek, "Göletten bugüne kadar 31 hektar alan sulanabilirken, kapalı sulama sisteminin hayata geçirilmesiyle birlikte sulanabilir alan miktarı 1130 hektara çıkacak." dedi.

Konuşmanın ardından kapalı sulama sisteminin vanası açılarak tarım arazilerine ilk su verildi.

Kaynak: AA / Nuğman Göktaş - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4'lü Suriye zirvesiyle ilgili ilk mesaj

Telefonda Erdoğan var! İşte tarihi karenin perde arkası
Silah bırakma süreci ekonomiyi nasıl etkileyecek?

Silah bırakma süreci ekonomiyi nasıl etkileyecek?
Bu da oldu! 6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Rozet takma törenine Erdoğan'ın sorusu damga vurdu: Hangi partiden, nereden geldi?

Rozet takma törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorusu damga vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahar Feyzan'a: Sana acıyarak bakıyoruz

"Sana acıyarak bakıyoruz"
Tekmeler yumruklar havada uçuştu! Kupa finali öncesi ortalık savaş alanına döndü

Tekmeler yumruklar havada uçuştu! Kupa finali öncesi ortalık savaş alanına döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.