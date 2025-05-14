Örencik Göleti Kapalı Sulama Sistemi Hizmete Açıldı
Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Kahramankazan Belediyesi işbirliğiyle hayata geçirilen Örencik Göleti Kapalı Sulama Sistemi, tarımsal üretim ve çeşitliliği artırmak amacıyla düzenlenen törenle hizmete açıldı. Göletin sulama kapasitesi 31 hektardan 1130 hektara çıktı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Kahramankazan Belediyesi işbirliğiyle hayata geçirilen Örencik Göleti Kapalı Sulama Sistemi törenle hizmete açıldı.
Örencik Mahallesi'nde düzenlenen açılış programına Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Mekin Tüzün, muhtarlar ve üreticiler katıldı.
Programda konuşan Çırpanoğlu, projenin tarımsal üretimin ve çeşitliliğinin artırılması amacıyla gerçekleştirildiğini belirterek, "Göletten bugüne kadar 31 hektar alan sulanabilirken, kapalı sulama sisteminin hayata geçirilmesiyle birlikte sulanabilir alan miktarı 1130 hektara çıkacak." dedi.
Konuşmanın ardından kapalı sulama sisteminin vanası açılarak tarım arazilerine ilk su verildi.