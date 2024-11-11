Ordulular Kadıköy'de Yöresel Kıyafetlerle Fındık Dağıttı

Ordu Dernekleri Federasyonu, Kadıköy'de Ordulularla bir araya gelerek yöresel kıyafetlerle ücretsiz fındık dağıttı.

Kadıköy İskele Meydanı'ndaki etkinlik, bando takımının gösterisiyle başladı.

Program, yöresel kıyafetler giyen folklor ekibinin horon ve halk oyunları gösterisiyle devam etti.

Daha sonra izleyicilere yöresel kıyafetlerle ücretsiz fındık dağıtıldı.

Programda konuşan Ordu Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Necati Özdemir, Ordu'nun yöresel ürünlerini ve kültürünü tanıttıklarını söyledi.

Özdemir, 14-17 Kasım'da Yenikapı Etkinlik Alanı'nda tüm Orduluları ve Ordu'yu seven İstanbulluları tanıtım günlerine davet etti.