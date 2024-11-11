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Ordulular Kadıköy'de Yöresel Kıyafetlerle Fındık Dağıttı

Ordulular Kadıköy'de Yöresel Kıyafetlerle Fındık Dağıttı
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Ordu Dernekleri Federasyonu, Kadıköy'de düzenlediği etkinlikte yöresel kıyafetlerle fındık dağıtarak Ordu'nun kültürünü tanıttı. Etkinlikte bando ve folklor gösterileri yapıldı, katılımcılara ücretsiz fındık verildi.

Ordu Dernekleri Federasyonu, Kadıköy'de Ordulularla bir araya gelerek yöresel kıyafetlerle ücretsiz fındık dağıttı.

Kadıköy İskele Meydanı'ndaki etkinlik, bando takımının gösterisiyle başladı.

Program, yöresel kıyafetler giyen folklor ekibinin horon ve halk oyunları gösterisiyle devam etti.

Daha sonra izleyicilere yöresel kıyafetlerle ücretsiz fındık dağıtıldı.

Programda konuşan Ordu Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Necati Özdemir, Ordu'nun yöresel ürünlerini ve kültürünü tanıttıklarını söyledi.

Özdemir, 14-17 Kasım'da Yenikapı Etkinlik Alanı'nda tüm Orduluları ve Ordu'yu seven İstanbulluları tanıtım günlerine davet etti.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
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